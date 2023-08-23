لأول مرة بعد شائعة وفاتها.. شيرين الشايب ترد: حرام عليكوا تروعوا الناس

ردت الإعلامية شيرين الشايب، على شائعة وفاتها موضحة أنها تفاجأت بهذه الشائعة و قام العديد من الزملاء بمكالمتها، قائلة: "يا جماعة حرام عليكوا تروعوا الناس و اللي كتبت الخبر لا أنا ولا والدتي نعرفها".

وأوضحت شيرين الشايب، خلال مداخلتها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن والدتها الإعلامية سهير شلبي مسافرة بالساحل و معها أحفاده، و عند قرأة عائلتها لهذا الخبر تأثروا و خافوا كثيرا.

وأضافت، "أنا صحيح عملت عملية كبيرة لكني تعافيت وبدأت أرجع شغلي بهدوء وبعمل علاج طبيعي"، مشيرة إلى أن كاتبة هذا الخبر تدعي أنها صحفية و لكن بكل تأكيد هي ليست كذلك.

ولفتت، إلى أنها لم تعلم ما الاستفادة من ترويج هذه الشائعة، معقبة: "أنا مش عارفة ايه الاستفادة أن احنا نموت الناس و هما عايشين و نروع أهلهم، لما اتحطيت في الموقف رأيت أنه شيء مؤذي جدا".

والدتي بلغت مباحث الانترنت

ونوهت، إلى أن والدتها "سهير شلبي" بادرت باتخاذ إجراءات قانونية و بلغت مباحث الانترنت.

واختتمت، “برجو من الناس تخلي بالها من السوشيال ميديا و مش كل حاجة تقرأها تكون حقيقة”.