عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجآت فنية وثقافية خلال الاحتفال بشهر الحضارة المصرية في كندا

مفاجآت فنية وثقافية
مفاجآت فنية وثقافية خلال الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا

أعدت الهيئة الكندية للتراث المصري مفاجآت عديدة خلال الاحتفال بشهر الحضارة والتراث المصري وذلك ضمن فعاليات المهرجان الذي سيقام نهاية الأسبوع الجاري في مدينة مسيساجا بكندا.
وتهدف فعاليات شهر الحضارة إلى ربط المصريين بالخارج بوطنهم، وكذا إبهار الكنديين والجنسيات الأخرى وتعريفهم بتراث مصر وحضارتها وثقافتها.
وأكدت الهيئة الكندية للتراث وجود قوافل من السيارات القادمة من الولايات المتحدة من المصريين للمشاركة في هذا الاحتفال الذي يعد أكبر تجمع مصري في قارة أمريكا الشمالية.
ودعت الهيئة الكندية للتراث المصري جميع الجاليات في البلاد للمشاركة ومتابعة فعاليات هذا العام، بهدف التعرف على الحضارة والتاريخ المصري، مؤكدة أهمية التعاون والمشاركة من أجل نجاح فعاليات هذا العام. ويتسع ميدان الاحتفالات في مدينة مسيساجا إلى 25 ألف شخص.
جدير بالذكر أن الهيئة الكندية للتراث المصري تأسست عام 2019 كمنظمة غير ربحية، وتهدف إلى تعزيز والحفاظ على التراث المصري في كندا للأجيال الحالية والمستقبلية.. وتهدف الهيئة أيضًا إلى تنظيم الاحتفالات المستدامة بالتراث المصري الكندي، من جيل إلى جيل.. وتعمل الهيئة على إبراز دور المصريين المهم كجالية وإبراز صورة مصر الحضارية للكنديين، وأيضا تكريم المميزين من الجالية في كل المجالات وإبراز دور مؤسسات المجتمع المدني المصري بكندا، ودعم رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المصرية.
وبدأ الاحتفال بشهر الحضارة المصرية في كندا عام 2019، وتم رفع العلم المصري أمام برلمان أونتاريو لأول مرة.. وقد تمت مناقشة وتصويت مشروع القانون 106 ليصبح قانونًا ساريًا وجزءًا من الدستور، مما يمثل خطوة مضيئة تبرز الدور المحوري لمصر وتاريخها المتنوع والغني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي خلال ساعات .. تفاصيل

ترشيحاتنا

محمد مصيلحي يفجّر مفاجأة: الأهلي عرض علينا كهربا ضمن صفقة مروان عطية

في صفقة تبادلية|ناقد رياضي يكشف سبب رفض الاتحاد السكندري ضم كهربا لصفوفه

زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب بحر قزوين

لأول مرة بعد شائعة وفاتها.. شيرين الشايب ترد: حرام عليكوا تروعوا الناس

حرائق الغابات تدمر نحو 200 منزل بالغرب الكندي

كييف قد تختفي من الخريطة.. ميدفيديف يتحدث عن مستقبل الشعب الأوكراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. نيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

عشبة رخيصة تحميك من أخطر الأمراض وتزيد الذكاء

كيف تحمى أطفالك من عدوى القمل

سببان يزيدان من الإصابة بسرطان الثدي.. احذريهما بالكشف المبكر

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ