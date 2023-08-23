حرائق الغابات تدمر نحو 200 منزل بالغرب الكندي

دمّرت الحرائق المستعرة بمقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي، نحو 200 مبنى خاصة في منطقة أوكاناجان الوسطى.

وأكدت الإحصائيات الصادرة من دوائر الإطفاء أن نحو 90 مبنى في مدينة "ويست كيلونا" و"ويست بانك فيرست نيشن" قد دمرت بالكامل أو جزئيا بسبب حرائق الغابات العنيفة التي اجتاحت المنطقة الأسبوع الماضي، ولم يتأثر أكثر من 3000 شخص بالنيران.

وقدم رئيس إطفاء غرب كيلونا جيسون برولوند أحدث الأرقام في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، قائلاً إن أطقم العمل تعتقد أن نحو 70 عقارا تأثر داخل المدينة بجانب 20 عقارا داخل "فيرست نيشن"، ومع ذلك، لا يزال التقييم الكامل للأضرار جاريا.

وفي نفس المؤتمر الصحفي، قدر رئيس الإطفاء في نورث ويست سايد، روس كوتشروفسكي، أن الحرائق أتت على نحو 100 مبنى في ولايته، التي تقع شمال غرب كيلونا.

وأكد مسؤولون اليوم أنه على الجانب الشرقي من بحيرة أوكاناجان، دمرت حرائق الغابات ثلاثة منازل ومبنيين خارجيين في كيلونا، وثلاثة منازل أخرى في ليك كانتري شمال المدينة.. وحذر رئيس إطفاء غرب كيلونا، السكان المحليين من الاستعداد لمشاهدة مدى الدمار حيث من المتوقع أن يتصاعد دخان حرائق الغابات.

وقال إن رجال الإطفاء حققوا تقدمًا جيدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية في حماية المنازل من حرائق الغابات المدمرة في ماكدوجال كريك والعمل على احتوائها.. مضيفا "إننا نحرز تقدما.. والأمور تتحسن.. وسنصل بهذا الأمر إلى خط النهاية".