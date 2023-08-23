روسيا تسقط مسيرة أوكرانية ثالثة خلال هجوم على موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة بدون طيار ثالثة حاولت مهاجمة العاصمة موسكو.

وبحسب المعلومات الأولية لم تقع أية أضرار أو إصابات.

يأتي ذلك بعد ما أعلنت السلطات الروسية في وقت سابق من اليوم الأربعاء، التصدي لطائرتين مسيرتين أوكرانيتين في موسكو.

وقال عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، عبر قناته على "تيليجرام"، إنه تم إسقاط طائرة مسيّرة في منطقة موجايسك بمقاطعة موسكو.

وأضاف سوبيانين: "أصابت المسيّرة الثانية مبنى قيد الإنشاء في المدينة.. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث.. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات".

من جانبها، أعلنت خدمات الطيران الروسية، فرض قيود مؤقتة على استقبال ومغادرة الطائرات في مطارات العاصمة موسكو، وذلك من أجل توفير تدابير أمنية إضافية.