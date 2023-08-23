سيدة تستغيث بالمسئولين من التعامل غير الآدمي بوحدة الغسيل الكلوي بـ«ميت سلسيل» بالدقهلية

أرسلت القارئة حنان مأمون إبراهيم محمد، استغاثة لمجلس الوزراء عبر خدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" من من التعامل غير الآدمي بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ميت سلسيل منية النصر بالدقهلية وتأخير العلاج لساعات طويلة.

وقالت في استغاثتها، اسمي حنان مأمون إبراهيم محمد وأبلغ من العمر 35 عامًا، وأتلقي الغسيل الكلوي بمستشفى ميت سلسيل منية النصر، وأعاني من التعامل غير الآدمي بوحدة الغسيل الكلوي وتأخير العلاج والانتظار لساعات طويلة.

وطالبت المسئولين بسرعة الاستجابة رأفة بحالتها وحاجتها للعلاج في أسرع وقت نظرًا لسوء حالتها.

للتواصل: 01019420454.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم