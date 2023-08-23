أمريكا تعلن استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F-16

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الجيش الأمريكي مستعد لتدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات من طراز F-16 في الولايات المتحدة "إذا لزم الأمر".

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ذكر المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر، للصحفيين، أن "الولايات المتحدة مستعدة لدعم تدريب الطيارين الأوكرانيين إذا لزم الأمر".

وأضاف: "ليس لدي أي تفاصيل لأقدمها الآن فيما يتعلق بالقواعد التي يمكن أن يتم فيها التدريب، ولكن بالتأكيد إذا تم اتخاذ القرار للقيام بذلك، فسنمضي قدمًا".

وكان وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف قال في وقت سابق، إن الطيارين الأوكرانيين بدأوا التدريب على طائرات إف-16، مما يجعل كييف أقرب إلى الحصول على جانب من المعدات العسكرية، التي طال انتظارها، والتي تقول إنها ضرورية لمواجهة التفوق الجوي الروسي.

ويتم دعم برنامج التدريب F-16 من قبل تحالف من 11 دولة من حلف "الناتو"، ويتطلب موافقة رسمية من الولايات المتحدة، لأن هذه الطائرات تكنولوجيا أمريكية..