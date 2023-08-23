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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنجازات الرئيس| أسبوع القاهرة السنوي يفتح أفاقا جديدة للتعامل مع قضية المياه

صدى البلد

اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة في النهوض بأوضاع مصر وأن تستعيد مكانتها بين العالم لذلك حرصت وزارة الموارد المائية والري على عقد أسبوع القاهرة للمياه هذا الحدث الهام بشكل سنوى منذ عام 2018 وحتى الآن ، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

وأصبح أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار ، حيث تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوي وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية ، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين ، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس ، كما يقام على هامش الأسبوع معرضاً لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة إستخدام المياه وتقنيات معالجة المياه ، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث ، وهى مسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراه فى ٣ دقائق" ، ومسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه وإستدامة الموارد البيئية ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية ، ومسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه" والتي تم اطلاقها لأول مرة فى أسبوع القاهرة السادس للمياه.

 

ومن أبرز ما تحقق في أسبوع القاهرة الخامس للمياه هو إطلاق "نداء القاهرة للعمل" والذي دعا لإنشاء "برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه" للتعامل مع ندرة المياه وتداعياتها بالمجتمعات الريفية والمناطق القاحلة .

وتواصل حالياً السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة السادسة من الإسبوع ، والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" وذلك خلال الفترة من ٢٩ إكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ .

 

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