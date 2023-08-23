مجلس الأمن الروسي: «الناتو» يشن حربًا «هجينة» في أوكرانيا بأيدي نظام كييف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن "الناتو" يشن الآن حربا "هجينة"، لكنها شاملة تماما ودموية في أوكرانيا على أيدي نظام كييف.

وأضاف ميدفيديف - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء - أن "أوكرانيا قد تختفي من الخريطة السياسية للعالم نتيجة للصراع الحالي.. كل هذا أصبح واضحا الآن.. والنتيجة الأخرى للصراع ستكون الرحيل المخزي لسلطات كييف الحالية".

وأكد أن الغرب وكييف بالتنسيق بينهما منذ فترة طويلة قاما بالتحضير لعدوان واسع النطاق ضد روسيا وردا على ذلك، تم إطلاق العملية العسكرية الخاصة من أجل منع أي عدوان محتمل.

وأوضح ميدفيديف، في وقت سابق، أن هزيمة الغرب في أوكرانيا أمر حتمي لا مفر منه، مشددا على أنه لا يجب أن تتوقف روسيا حتى تتم الإطاحة بنظام كييف الحالي تماما.