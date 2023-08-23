عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صحف الإمارات اليوم| الأزهر: العام الحالي الأسوأ في تاريخ الانتهاكات الإسرائيلية للأقصى.. روسيا تسقط مسيّرتين فوق موسكو.. والاتحاد الإفريقي يعلق عضوية النيجر

صحف الإمارات
صحف الإمارات

الإمارات: المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا مطلب ضروري

الأزهر: العام الحالي الأسوأ في تاريخ الانتهاكات الإسرائيلية للأقصى

تركيا تعلّق حركة الشحن احترازيا في “الدردنيل”

الدفاعات الجوية الروسية تُسقط طائرتين مسيّرتين فوق موسكو

الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية النيجر

16 قتيلاً في حادث مروري بالمكسيك

سلطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية، ومنها الهجوم الأوكراني بالمسيرات على روسيا، وأزمة النيجر.

وحسب صحيفة “الاتحاد”، أكدت الإمارات دعمها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، فيما يتعلق بتيسير العملية السياسية، على نحو يضمن أن يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها.

ودعت الإمارات، في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمس.

 

من جانبها، قالت صحيفة “الخليج” إن مرصد الأزهر، وصف النصف الأول من العام الجاري، باعتباره الأسوأ في تاريخ الانتهاكات التي تعرض لها المسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أن الشهور الستة الأولى من هذا العام، شهدت العديد من عمليات الاقتحام التي شارك فيها نحو 26 ألف مستوطن، لباحات الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية المختلفة.

 

عالميًا، ذكرت صحيفة “الاتحاد”، أن تركيا علقت أمس، حركة الشحن المتجهة شمالاً على طول مضيق الدردنيل، كإجراء احترازي بسبب حريق غابات سريع الانتشار قرب مدينة تشاناكلي السياحية.

 

ونقلت صحيفة “البيان” عن وكالة الإعلام الروسية قولها أن دوي انفجار سُمع في حي الأعمال بموسكو في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء وشوهد دخان في المنطقة.

وكان مبنى في تلك المنطقة الواقعة بوسط العاصمة، على بعد خمسة كيلومترات من الكرملين، قد أصيب في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

 

ومن “الخليج”، علق الاتحاد الإفريقي عضوية النيجر التي شهدت أزمة في منتصف يوليو، لكنه أبدى تحفظاً عن تدخل عسكري محتمل من جانب دول غرب إفريقيا، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم، داعياً إلى حل دبلوماسي.

 

وذكرت صحيفة “الاتحاد”، أن السلطات المكسيكية، أعلنت الثلاثاء، مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة 36 آخرين في حادث مروري بولاية واهاكا بجنوب البلاد.

وقال حاكم الولاية سالومون خارا، إن حافلة تقل مهاجرين اصطدمت بشاحنة.

الامارات ليبيا الانتهاكات الإسرائيلية الأزهر تركيا الاتحاد الافريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور EG.5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

صورة تصدرت السوشيال.. مسئول باتحاد جدة يحسم الجدل بشأن صفقة محمد صلاح

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يأخذ قياسات منزل منفذي عملية الخليل

فيراري ومرسيدس.. أشهر سيارات نجم دفاع ليفربول

هل يشترط تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة.. أمين الإفتاء يوضح

خبير اقتصادي: قمة «بريكس» تنظر في إعادة التوازنات بالعالم متعدد الأقطاب

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب جزر المحيط الهادئ

هل شجعت أمريكا أوكرانيا «سِرًّا» على استهداف العاصمة موسكو بالمسيرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف عن مصير الشمس.. تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة جديدة مذهلة

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل.. ونيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

رقم خرافي.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

فيديو

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ