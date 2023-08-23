صحف الإمارات اليوم| الأزهر: العام الحالي الأسوأ في تاريخ الانتهاكات الإسرائيلية للأقصى.. روسيا تسقط مسيّرتين فوق موسكو.. والاتحاد الإفريقي يعلق عضوية النيجر

الإمارات: المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا مطلب ضروري

الأزهر: العام الحالي الأسوأ في تاريخ الانتهاكات الإسرائيلية للأقصى

تركيا تعلّق حركة الشحن احترازيا في “الدردنيل”

الدفاعات الجوية الروسية تُسقط طائرتين مسيّرتين فوق موسكو

الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية النيجر

16 قتيلاً في حادث مروري بالمكسيك

سلطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية، ومنها الهجوم الأوكراني بالمسيرات على روسيا، وأزمة النيجر.

وحسب صحيفة “الاتحاد”، أكدت الإمارات دعمها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، فيما يتعلق بتيسير العملية السياسية، على نحو يضمن أن يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها.

ودعت الإمارات، في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمس.

من جانبها، قالت صحيفة “الخليج” إن مرصد الأزهر، وصف النصف الأول من العام الجاري، باعتباره الأسوأ في تاريخ الانتهاكات التي تعرض لها المسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أن الشهور الستة الأولى من هذا العام، شهدت العديد من عمليات الاقتحام التي شارك فيها نحو 26 ألف مستوطن، لباحات الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية المختلفة.

عالميًا، ذكرت صحيفة “الاتحاد”، أن تركيا علقت أمس، حركة الشحن المتجهة شمالاً على طول مضيق الدردنيل، كإجراء احترازي بسبب حريق غابات سريع الانتشار قرب مدينة تشاناكلي السياحية.

ونقلت صحيفة “البيان” عن وكالة الإعلام الروسية قولها أن دوي انفجار سُمع في حي الأعمال بموسكو في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء وشوهد دخان في المنطقة.

وكان مبنى في تلك المنطقة الواقعة بوسط العاصمة، على بعد خمسة كيلومترات من الكرملين، قد أصيب في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

ومن “الخليج”، علق الاتحاد الإفريقي عضوية النيجر التي شهدت أزمة في منتصف يوليو، لكنه أبدى تحفظاً عن تدخل عسكري محتمل من جانب دول غرب إفريقيا، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم، داعياً إلى حل دبلوماسي.

وذكرت صحيفة “الاتحاد”، أن السلطات المكسيكية، أعلنت الثلاثاء، مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة 36 آخرين في حادث مروري بولاية واهاكا بجنوب البلاد.

وقال حاكم الولاية سالومون خارا، إن حافلة تقل مهاجرين اصطدمت بشاحنة.