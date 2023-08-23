عمدة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تصدت لمسيرتين أوكرانيتين

أكد عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من التصدي لهجوم أوكراني جديد بمسيرتين استهدفتا العاصمة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء عن سوبيانين قوله "إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرة في منطقة موجايسك، وأصابت مسيرة ثانية مبنى قيد الإنشاء في المدينة، وتعمل خدمات الطوارئ حاليا في مكان الحادث".. مضيفا أنه لم تقع أية إصابات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الثلاثاء التصدي لمحاولة من قبل قوات كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على العاصمة موسكو ومقاطعة بريانسك.