حملة بلدي أمانة بمحافظة البحر الأحمر تصل إلى 3035 مواطنًا بمدينة القصير

تواصلت فعاليات الحملة الاجتماعية "بلدي أمانة" المنظمة من قبل المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمكنت الحملة اليوم من الوصول إلى 3035 مواطنًا بمدينة القصير خلال الجولة الثالثة من أسبوعها الثالث.

تهدف هذه الحملة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وتوضيح الدور الذي تلعبه المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المستدامة التي يسعى إليها المجتمع، بهدف تحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

وتأتي هذه الحملة في سياق رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تتطلب تكاتف جهود جميع أفراد المجتمع.

تم تنفيذ الحملة بالتعاون المشترك بين المجلس وعدد من الرائدات والمتطوعات، حيث قاموا بزيارة 960 منزلًا، ليصلوا بذلك إلى 3035 فردًا من السيدات والرجال والأطفال بمختلف فئات العمر.

وتضمنت الفعاليات الزيارات المنزلية التوعوية والتثقيفية التى تهدف إلى نشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة ودور المجتمع في تحقيقها.

من جانبها، أعربت نرمين أبو سريع رئيسة المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر عن سعادتها بالتفاعل الإيجابي للمواطنين مع هذه الحملة، مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية والاستقرار.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة فعاليات وأنشطة تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي وبناء روح التعاون والمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في محافظة البحر الأحمر.