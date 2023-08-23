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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشار الرئيس: خطط تنموية كبرى لخدمة الجنوب وخاصة شلاتين

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، على وجود خطط تنموية كبيرة من قبل القيادة السياسية، تهدف إلى تقديم الدعم والخدمات للمواطنين في مدن جنوب البحر الأحمر. جاء ذلك خلال زيارته لمدينة الشلاتين، حيث تفقد مشروعات خدمية متعددة، برفقة اللواء محمد البنداري، سكرتير عام المحافظة، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء عادل نصر، رئيس المدينة، والمهندس حسني منصور، رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر.

 

زيارة المجزر الآلي

تضمنت الزيارة تفقد المجزر الآلي بالمدينة، حيث ناقش اللواء أحمد جمال الدين المعوقات التي تواجه تشغيله، مؤكدًا على ضرورة التسريع في حل مشاكل التمويل لتشغيله بأقرب وقت. بلغت مساحة المجزر 63,000 متر مربع ويستوعب 800 رأس غنم و200 رأس من الجمال والماشية يوميًا. من المتوقع أن تسهم تشغيله في توفير فرص عمل متعددة لأبناء المدينة.

 

تعزيز البرامج الثقافية والرياضية

قام مستشار الرئيس والسكرتير العام بزيارة قصر الثقافة ومركز الشباب بالمدينة لمتابعة تقدم البرامج الثقافية والفنية والرياضية. وأشاد اللواء أحمد جمال الدين بضرورة وضع خطة تنفيذية لزيادة البرامج الثقافية والرياضية الموجهة للشباب والشيوخ والسيدات والأطفال.

 

تفقد ميناء الصيد:

اختتمت الجولة بتفقد ميناء الصيد بالشلاتين، حيث يشمل المشروع مبانٍ إدارية وأرصفة بحرية وساحات ومخازن مبردة وورشة لإصلاح السفن ومرافق أخرى. تقدر تكلفته بحوالي 422 مليون جنيه. من المتوقع أن يسهم الميناء في توفير فرص اقتصادية جديدة وتعزيز تنمية المنطقة.

 

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات الأساسية للمناطق النائية والحدودية، وتعزيز الحياة الثقافية والاجتماعية للمجتمع.

 

**الكلمات الرئيسية:** خطط تنموية، القيادة السياسية، الشلاتين، برامج ثقافية، برامج رياضية، مجزر آلي، ميناء الصيد، تنمية مناطق نائية.

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