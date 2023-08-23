آخر التطورات بعد التعليق المؤقت للطيران عقب هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو

أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم الأربعاء، أن مطارات موسكو تعمل بصورة طبيعية بعد تعليق مؤقت للطيران في ساعات الصباح المبكرة نتيجة محاولة هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة، إن نظم الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة حاولت مهاجمة موسكو.

وقد أفادت وسائل الإعلام الروسية، في وقت سابق من اليوم، بسماع دوي انفجار في منطقة مجمع "موسكو سيتي"، وتصاعد أعمدة الدخان من المنطقة، في هجوم إرهابي أوكراني بالطائرات المسيرة على المدينة.

وقال عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرة مسيّرة في منطقة موجايسك بمقاطعة موسكو، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأضاف سوبيانين: "أصابت الطائرة المسيّرة الثانية مبنى قيد الإنشاء في المدينة. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات".

ومن جانبها، أعلنت خدمات الطيران الروسية، فرض قيود مؤقتة على استقبال ومغادرة الطائرات في مطارات العاصمة موسكو، وذلك من أجل توفير تدابير أمنية إضافية.