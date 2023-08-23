أوكرانيا: هجوم روسي يشعل الحرائق في منشآت الحبوب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن روسيا هاجمت منطقتي أوديسا ونهر الدانوب بجنوب أوكرانيا، خلال الليل، بطائرات مسيرة، وهي منطقة رئيسية لصادرات الحبوب؛ مما تسبب في حرائق بمنشآت الحبوب.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الجيش الأوكراني عبر تطبيق "تليجرام": "أصاب العدو منشآت تخزين الحبوب، ومجمعاً للإنتاج والشحن في منطقة الدانوب".

وأضاف: "اندلع حريق في المستودعات وتم احتواؤه بسرعة. ويواصل رجال الإطفاء العمل".

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت خلال الليل، مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في ضربات روسية على منطقة ليمان في شرق أوكرانيا.

وقالت السلطات إن الضربات الروسية أصابت قريتين بالقرب من مدينة ليمان شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وذكر رئيس منطقة دونيتسك الأوكرانية، بافلو كيريلينكو، على موقع "تيليجرام": "قُتل ثلاثة أشخاص وجُرح آخر في توركسي، وأصيب مدني آخر في زاكيتني".

وعل الجانب الآخر، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في موسكو باستخدام 3 طائرات مسيرة، تم إسقاط 2 منها بواسطة الدفاعات الجوية، وتحييد الثالثة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.