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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفنستون بيت القرش في البحر الأحمر.. تنوع بيئي رائع يجذب عشاق الغوص

صورة موضوعية
صورة موضوعية

يعتبر البحر الأحمر واحدًا من أفضل الوجهات السياحية لعشاق رياضة الغوص حول العالم، حيث يتوفر فيه أكثر من 60 موقعًا للغوص يحملون تاريخًا مشهورًا بين المغامرين تجذب الآلاف من السياح شهريًّا للاستمتاع بالتعرف على التنوع البيئي للبحر الأحمر والغوص في عمقه. ويتصدر هذه المواقع بلا منازع "الفنستون"، المعروفة بـ "بيت القرش".

 

تقع "الفنستون" جنوب البحر الأحمر، تحديدًا بالقرب من الشواطئ الممتدة بين مدينة القصير ومرسى علم، وتعد هذه المنطقة وجهة مفضلة لعشاق الغوص المحترفين. يتميز هذا الموقع بتواجد أكثر من 14 نوعًا من أنواع القروش، مما جعله يُطلق عليه "رحلة المغامرة"، حيث يجذب هذا المكان الغواصين من مختلف أنحاء العالم.

 

تشتهر شعاب "الفنستون والأخوين وسان جون" بتوفر مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية وخاصة القروش، مما جعلها معروفة باسم "بيت القرش". حيث رصدت الأجهزة المعنية أكثر من 14 نوعًا من القروش في تلك المنطقة بأعداد متفاوتة.

 

من بين أنواع القروش التي يمكن مشاهدتها في هذه المنطقة هي "الفوكس" و"ذو الزعانف البيضاء" و"لونج مانوس"، والتي تجعل تجربة الغوص في هذا المكان أكثر إثارة وجاذبية.

 

تقدم "الفنستون" فرصة للغواصين المحترفين لاستكشاف أعماق البحر بعمق يصل إلى 65 مترًا، وتقدم المناظر الرائعة والمياه الكريستالية مع تركيب برنامج إدارة للمحافظة على هذه المنطقة الحساسة بيئيًّا.

 

على الرغم من جمال البيئة البحرية في "الفنستون"، إلا أنه من الضروري للغواصين الامتثال للقوانين المحلية والإرشادات البيئية، بالإضافة إلى الاستمتاع بالغوص برفقة غواصين معتمدين لضمان سلامتهم والحفاظ على البيئة البحرية الثمينة.

البحر الأحمر الفنستون بيت القرش رياضة الغوص تنوع بيئي قروش

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