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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يأخذ قياسات منزل منفذي عملية الخليل

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يأخذ قياسات منزل منفذي عملية الخليل

أخذت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قياسات منزل منفذي عملية إطلاق النار في كريات أربع بالخليل، والتي قتل خلالها مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطيرة.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود قامت بأخذ قياسات منازل منفذي عملية إطلاق النار قرب كريات أربع بالخليل، تمهيدًا لهدمها لاحقًا.

 

ويوم الإثنين الماضي، وقعت عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل، أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطيرة.

 

وكان قائد لواء الخليل العقيد يشاي روسيليو قد أعلن يوم أمس الثلاثاء رسميًا عن اعتقال قوات الجيش المشتبه فيهما بتنفيذ عملية إطلاق النار التي نفذت يوم أمس بالقرب من الخليل، وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطيرة.

 

من جهتها، ذكرت مصادر في حماس لقناة الجزيرة القطرية، أن منفذي عملية الخليل ينتمون إلى الحركة.

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