عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عودته من المنفى بـ17 عاما..

لم يتحمل أول ليلة بالسجن.. نقل رئيس الوزراء التايلندي الأسبق إلى المستشفى

رئيس الوزراء الأسبق،
رئيس الوزراء الأسبق، تاكسين شيناواترا

أعلن المدير العام لإدارة السجون في تايلندا، أيوث سينتوبانت، اليوم الأربعاء، نقل رئيس الوزراء الأسبق، تاكسين شيناواترا، إلى المستشفى.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال سينتوبانت إن تاكسين  كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم؛ بسبب عدم قدرته على النوم في الليلة الأولى التي يقضيها في السجن، بعد عودته من المنفى.

وأوضح أن السجن طلب من الأطباء تشخيص حالته، وأنهم أوصوا بإحالته إلى مستشفى الشرطة؛ حفاظاً على سلامته.

وكان مساعد قائد الشرطة الوطنية اللفتنانت جنرال براتشواب وونجسوك، قد قال: إن السجن يفتقر إلى المعدات الطبية اللازمة لعلاج تاكسين.

ووطأت قدم رئيس الوزراء التايلاندي السابق الهارب تاكسين شيناواترا، أمس الثلاثاء، الأراضي التايلاندية للمرة الأولى منذ عام 2008، حيث عاد من المنفى الطوعي إلى السجن قبل ساعات فقط من خوض حلفائه تصويتا برلمانيا في محاولة لتشكيل حكومة.

 

شاهد.. لحظة وصول رئيس وزراء تايلاند السابق بعد 17 سنة بالمنفى "القصة الكاملة"
 

وكان شيناواترا وعد بالعودة إلى بلاده اليوم رغم احتمال إيداعه السجن فور وصوله بعد 17عاماً من المنفى الطوعي.

وقضت المحكمة العليا التايلاندية امس، الثلاثاء، بالسجن ثماني سنوات على رئيس الوزراء السابق بمجرد عودته إلى المملكة؛ ويتعلّق الحكم بثلاث إدانات صدرت غيابياً بحقّ تاكسين، على ما جاء في بيان للمحكمة.

وفر تاكسين، الملياردير زعيم حزب "بيو تاي Pheu Thai" الشعبوي، إلى الخارج قبل 17 عاما قبل أن يحكم عليه بالسجن غيابيا بتهمة إساءة استخدام السلطة، بعد عامين من إطاحة الجيش به في انقلاب، بتهم الفساد وعدم الولاء للنظام الملكي القوي، الذي أطاح به تاكسين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور EG.5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

صورة تصدرت السوشيال.. مسئول باتحاد جدة يحسم الجدل بشأن صفقة محمد صلاح

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

3 شروط.. جلسة حاسمة بين بيريرا رئيس لجنة الحكام واتحاد الكرة

الإسكان: الإعداد لطرح 2530 قطعة أرض مميزة بـ14 مدينة جديدة للمصريين بالخارج

إجراءات مرتقبة لـ إزالة مخالفات البناء بمشروع القانون الجديد| تفاصيل

قبل انطلاقها غدا .. قواعد يجب الاطلاع عليها بمرحلة تقليل الاغتراب

مسؤول روسي: مقتل 3 مدنيين في هجوم على بيلجورود

بقيادة المتطرف يهودا غليك.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف عن مصير الشمس.. تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة جديدة مذهلة

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل.. ونيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

رقم خرافي.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

فيديو

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ