مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر عن الحريات والقيم الإسلامية

توجَّه الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى عاصمة المملكة المغربية الرباط، للمشاركة في أعمال المؤتمر العلمي الدولي "تأطير الحريات وَفق القيم الإسلامية ومبادئ القانون الدولي".

ويلقي المفتي الكلمة الرئيسية في المؤتمر الذي سينعقد في مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في مدينة الرباط بالمملكة المغربية الخميس المقبل 24 أغسطس.

جدير بالذكر أن المؤتمر تنظمه رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، ويحضر المؤتمر لفيف من العلماء ورؤساء الجامعات الإسلامية إلى جانب علماء وخبراء ومتخصصين من دول العالم المختلفة.

ويناقش المؤتمر آليات التنسيق والتعاون بين العلماء والخبراء في مجال ضبط المصطلحات في تعريف الحرية المسئولة والمنضبطة بما لا يتعدى حقوق وحريات الآخرين.