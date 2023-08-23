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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تعديل سلوك يُحذر من خطورة إدمان السوشيال ميديا| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك، إن الشخصيات الخجولة سهلة الطباع قد تتعرض للإيذاء النفسي، وهذا يتسبب في جعل الشخص إما أكثر انعزالًا أو يتعرض لما يسمى “بالهوس الذاتي”.

وأضاف “أسامة” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم نهاد سمير، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الهوس الذاتي قد يظهر عن طريق حب الشخص لما يتلقاه من إعجاب في السوشيال ميديا، وقد يصل به الحال لادعاء المرض من أجل الحصول على تعاطف من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعًا أن هذا قد يجعل الشخص نرجسي ويعاني من اضطراب الشخصية الحدية.

وتابع استشاري تعديل السلوك أن الشخص المصاب بالهوس النفسي قد يجد ذاته بشكل غير مباشر يحصل على ثقته بنفسه من خلال ما يقدمه على السوشيال ميديا، لافتًا إلى أن إدمان السوشيال ميديا أعراض الانسحاب منه تشبه أعراض الانسحاب من المواد المخدرة.

تعديل السلوك الهوس الذاتي مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا صباح البلد صدى البلد

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