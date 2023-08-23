مصرع رضيعة وإصابة 3 من أسرتها في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

لقيت طفلة رضيعة مصرعها، وأصيب 3 آخرين من أسرتها اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في اتجاه المنيا بدائره مركز شرطة سمسطا بمحافظة بني سويف وتم نقلهم إلي المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في اتجاه المنيا بدائرة مركز شرطة سمسطا التابعة لدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

وانتقل سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة وتبين مصرع طفلة وتدعى

«جوليا.ا.خ» تبلغ من العمر عام ونص، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت إشراف النيابة العامة.

واسفر الحادث عن إصابة والدها ويدعي «أيمن.خ.ح»43 سنة

عامل، مصاباً باشتباه كسر باليد اليسرى، ووالدتها «سمية.ص.س» 39 سنة، ربة منزل مصابة بكدمات وسحجات بالوجه، وشفيقتها «إنجي.ا.خ»12سنة، طالبة مصابة

بسحجات بالذراع الأيمن، وجميعهم مقيمون بإمبابة محافظة الجيزة.

تم نقلهما إلي قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.