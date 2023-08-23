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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لتشديد الرقابة علي الأسواق بمدينة العريش

حملة تموينية على
حملة تموينية على المخابز بالعريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء،  حملة تموينية من الاجهزه الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين للمرور على المخابز للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات ومراجعة ارصدة الدقيق بالمخابز ومطابقتها لمكينة الصرف ، تنفيذا لتعليمات  الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

 

اكشاك السجائر:

 

حيث تم تكثيف الحملات التموينيه على الاسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والدقيق ومحال السوبر ماركت، كما تم المرور على اكشاك بيع السجائر للالتزام بالسعر المعلن  .

 

وقالت  أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ، أن جهود الحملة اسفرت  عن تحرير عدد ٢ تقرير للمخابز مواصفات، وعدد ٢ محضر سجائر مجهولة المصدر وفواتير بالإضافة إلى تحرير عدد ٤ محضر عدم اعلان عن الأسعار.

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استمرار مبادرة "أنت الأغلي" بمدارس شمال سيناء

العريش حملة الرقابة الاسواق تموينية

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