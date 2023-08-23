حملة لتشديد الرقابة علي الأسواق بمدينة العريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، حملة تموينية من الاجهزه الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين للمرور على المخابز للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات ومراجعة ارصدة الدقيق بالمخابز ومطابقتها لمكينة الصرف ، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

اكشاك السجائر:

حيث تم تكثيف الحملات التموينيه على الاسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والدقيق ومحال السوبر ماركت، كما تم المرور على اكشاك بيع السجائر للالتزام بالسعر المعلن .

وقالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ، أن جهود الحملة اسفرت عن تحرير عدد ٢ تقرير للمخابز مواصفات، وعدد ٢ محضر سجائر مجهولة المصدر وفواتير بالإضافة إلى تحرير عدد ٤ محضر عدم اعلان عن الأسعار.