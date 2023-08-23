جنايات الزقازيق تستأنف جلسات محاكمة أم أنهت حياة ابنها وتناولت أجزاء منه

تستأنف محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى جلسات محاكمة الأم المتهمه بإنهاء حياة طفلها وطهيه وتناول أجزاء من جسده وذلك عفب قرارها أمس بالتأجيل لجلسة اليوم للاطلاع والمرافعة.

كانت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري قررت تأجيل جلسات محاكمة الأم المتهمة، وذلك لجلسة 22 أغسطس لإرفاق تقرير اللجنة الخماسية من الطب النفسي.

فيما يشهد محيط المحكمة تشديدات أمنية تزامنا مع جلسات محاكمة الأم المتهمه بقتل نجلها وتقطيع اجزاء من جسده وطهوه وتناولها فيما يتوقع ان تستمع هيئة المحكمة الي مرافعة هيئة الدفاع وابداء رأيها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام ام بالتخلص من نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهو بعض منها وتناولها.

وأمر النائبُ العامُّ بإحالةِ المتهمةِ بفاقوس إلى محكمةِ الجناياتِ، بعد ثيوتِ خُلّوِها من أيِّ اضطرابٍ نفسيٍّ أو عقليٍّ، واجتماعِ الأدلةِ على ارتكابِها الواقعةَ.