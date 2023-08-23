عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

أحلام
أحلام

نشرت المطربة أحلام مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، لحظة وصولها إلى جدة على متن طائرة خاصة لإحياء حفلها هناك. 

وعلقت أحلام: “,وصلنا جدة عروس البحر الأحمر، سنقدم حفلا غنائيا أسطوريا مع جمهور السعودية الحبيب”. 

شاهد الفيديو هنا 

أحلام 

تعرضت الفنانة أحلام إلى موقف غريب أثناء إحياء حفلها الغنائى الأخيرة فى السعودية بموسم جدة، والذى شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وقرر أحد معجبى الفنانة أحلام أن يمنحها هدية أثناء غنائها، وهى عبارة عن مروحة يد مزينة بالفرو الأسود.

وشاركت النجمة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” صورا لها خلال إحيائها حفلها في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى يتفوق على الجميع ورمضان يتخطى هنيدى

إجمالى إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يتفوق على الجميع وأكرم حسنى يتراجع

مقارنة العندليب والأسطورة تغضب أسرة حليم.. وشريف خير الله يوضح الحقيقة

سر بكاء هيا الشعيبي لحظة إعلان حملها الخامس

واختارت أحلام فستانا بسيط باللون الأزرق السماوي من الشيفون بتصميم درابيهات في منطقة الصدر وممتدة للخصر.

كما أحيت المطربة أحلام، حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار وليد الفايد.

وظهرت أحلام خلال الحفل بإطلالة مختلفة وغريبة، وتحديدا فى الإكسسوارات التى ظهرت بها على المسرح، ومن أهمها الحلق الذي كان يبدو غريبًا بعض الشىء.

وبعد تداول صور أحلام على صفحات السوشيال ميديا وتحديدا “فيس بوك”، انهالت عليها كثير من التعليقات الساخرة بسبب حجم الحلق والذى لا يتناسب مع إطلالتها، ما جعل البعض يسخر منها بتعليقات سلبية، كان أهمها أنه فى حجم النجف وليس حلقا.

الاماراتية أحلام الفنانة احلام المطربة أحلام المملكة العربية السعودية النجمة الإماراتية أحلام أغانى احلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

احتكاك بسيط والملاحة انتظمت.. قناة السويس توضح حقيقة اصطدام ناقلتين بالمجرى الملاحي

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

غير مرحب به.. تفاصيل جديدة في فسخ عمرو وردة لعقد الرجاء المغربي

موضوعات متعلقة

إجمالى إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يتفوق على الجميع وأكرم حسنى يتراجع

سر بكاء هيا الشعيبي لحظة إعلان حملها الخامس

مقارنة العندليب والأسطورة تغضب أسرة حليم.. وشريف خير الله يوضح الحقيقة

ياسمين علي تحيي حفلا في الإسكندرية.. الجمعة المقبل

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى يتفوق على الجميع ورمضان يتخطى هنيدى

ظهرها أصبح منحنيا.. تدهور الحالة الصحية للنجمة سيلين ديون

عمر كمال يمثل مصر فى مهرجان التراث بكندا

بعد نجاح أغنيته.. دياب يشيد بفيلم وش فى وش

ترشيحاتنا

لحظة تعويم الناقلتين المعطلتين بقناة السويس

فيها حاجة حلوة.. سائق أوتوبيس ينقذ سيدة من أزمة قلبية| فيديو

رئيس الوزراء يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماعات البريكس.. تفاصيل

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. تأسيس الشركات إلكترونيا عبر بوابة هيئة الاستثمار

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات وعناصر حماس والجهاد

ضبط 10 تجار سجائر في الغربية يبيعون بأزيد من السعر الرسمي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة منى الشاذلى.. أمين بودشار يشعل حماس الجمهور بالغناء في العلمين

الصحة العالمية: متحور كورونا EG.5 سيكون أكثر انتشارًا

بسبب حركة شائعة في السيارة.. وفاة طالبة برازيلية بطريقة مأساوية

هل هرب؟.. حقيقة اختفاء عمرو وردة وفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ