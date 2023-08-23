على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

نشرت المطربة أحلام مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، لحظة وصولها إلى جدة على متن طائرة خاصة لإحياء حفلها هناك.

وعلقت أحلام: “,وصلنا جدة عروس البحر الأحمر، سنقدم حفلا غنائيا أسطوريا مع جمهور السعودية الحبيب”.

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أحلام

تعرضت الفنانة أحلام إلى موقف غريب أثناء إحياء حفلها الغنائى الأخيرة فى السعودية بموسم جدة، والذى شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وقرر أحد معجبى الفنانة أحلام أن يمنحها هدية أثناء غنائها، وهى عبارة عن مروحة يد مزينة بالفرو الأسود.

وشاركت النجمة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” صورا لها خلال إحيائها حفلها في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

واختارت أحلام فستانا بسيط باللون الأزرق السماوي من الشيفون بتصميم درابيهات في منطقة الصدر وممتدة للخصر.

كما أحيت المطربة أحلام، حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار وليد الفايد.

وظهرت أحلام خلال الحفل بإطلالة مختلفة وغريبة، وتحديدا فى الإكسسوارات التى ظهرت بها على المسرح، ومن أهمها الحلق الذي كان يبدو غريبًا بعض الشىء.

وبعد تداول صور أحلام على صفحات السوشيال ميديا وتحديدا “فيس بوك”، انهالت عليها كثير من التعليقات الساخرة بسبب حجم الحلق والذى لا يتناسب مع إطلالتها، ما جعل البعض يسخر منها بتعليقات سلبية، كان أهمها أنه فى حجم النجف وليس حلقا.