انقطاع التيار الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة العريش اليوم





حددت شركة توزيع الكهرباء بمحافظة شمال سيناء ، الأماكن التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها ،اليوم الاربعاء 2023/8/23 م. حتي الواحده ظهرا، وذلك لتركيب مهمات علي الشبكة المغذية لإحياء مدينة العريش.، للحفاظ على مستويات التيار الكهربائي في مختلف الأحياء بالعاصمة العريش.

شارع البحر :

وقالت الشركة في بيان لها ان المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها تشمل :

شارع البحر منطقة الخلفاء حتي سينا بتش، منكقة ش القاهره من شارع الغاز حتي مسجد النور، لضمان عدم انقطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة.

وناشدت الشركة الاهالي ،باتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجتهم أثناء أنقطاع التيار الكهربائي.