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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع التيار الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة العريش اليوم

أعمال توصيل الكهرباء
أعمال توصيل الكهرباء بقرى سيناء


  

حددت شركة توزيع الكهرباء بمحافظة شمال سيناء ، الأماكن  التي سيتم  فصل التيار الكهربائي عنها  ،اليوم الاربعاء 2023/8/23 م.  حتي الواحده ظهرا،  وذلك لتركيب مهمات علي الشبكة المغذية لإحياء مدينة العريش.، للحفاظ على مستويات التيار الكهربائي في مختلف الأحياء بالعاصمة العريش.

 

شارع البحر :

 

وقالت الشركة في بيان لها ان المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها تشمل   :
شارع البحر منطقة الخلفاء حتي سينا بتش، منكقة  ش القاهره من شارع الغاز حتي مسجد النور، لضمان عدم انقطاع الكهرباء  خلال الفترة القادمة.

 

وناشدت الشركة  الاهالي ،باتخاذ التدابير  اللازمة وتوفير احتياجتهم أثناء أنقطاع التيار الكهربائي.

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تواصل حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قرى شمال سيناء

العريش التيار الكهربائي الأحياء الشبكة

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