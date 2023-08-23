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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

160 سوقا| الزراعة: صادرات مصر من الموالح وصلت لـ 1.9 مليون طن

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن اجتماع الرئيس السيسي ووزير الزراعة تناول عددًا من النقاط المهمة، حيث تلقى المشروعات الزراعية متابعة مستمرة من قبل الرئيس السيسي وهذا ما يعكس مدى اهتمام الدولة بهذا القطاع المؤثر.

وأضاف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري” والمذاع عبر فضائية “المصرية”، اليوم الأربعاء، أنه يتم العمل على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري وهذا ظهر جليًا من خلال الأزمات التي مر بها العالم على مدار الفترة الماضية والتي أثرت على كثير من دول العالم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الدولة المصرية كانت قادرة على تلبية احتياجات المواطنين خلال وقت الأزمات، مضيفًا أن الدولة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا ومن ثم التصدير إلى الخارج وهذا يعمل على توفير النقد الأجنبي مما يعمل على توفير فرص لتحسين الاقتصاد الكلي للدولة المصرية.
 

صادرات مصر من الموالح وصلت لـ 1.9 مليون طن
 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن إجمالي الأسواق الخارجية التي تصل إليها المنتجات المصرية تزيد عن 160 سوقا حول العالم، وهذا الرقم يعكس أهمية الدولة المصرية على مستوى العالم وتعكس ثقة دول العالم في المنتج المصري، لافتًا إلى أن هذا العام استثنائيًا في الصادرات المصرية، حيث تم تصدير 1.9 مليون طن من الموالح من بداية هذا العام وحتى الآن.

المتحدث باسم وزارة الزراعة السيسي الموالح المشروعات الزراعية توك شو صدى البلد

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