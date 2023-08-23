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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات وعناصر حماس والجهاد

الاحتلال يشن حملة
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات وعناصر حماس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وتركزت الحملة ضد نشطاء حماس والجهاد الإسلامي، وخاصة الأسرى المحررين، في حملة كبيرة لليوم الثاني على التوالي.

وفي جنين اعتقل المحرر، القيادي في الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، والقيادي الآخر بالجهاد صادق أبو الخير، وكلاهما من السيلة الحارثية، والناشط في حماس المحرر إسلام أبو عون، ومأمون فريحات، ونجم فشافشة، وعز غنام، وجميعهم من جبع.

وفي نابلس، اعتقل المحرر سعيد بلال، والطالب في جامعة النجاح عميد حجازي، والشاب بلال اشتية، والمحرر إبراهيم دغلس.

فيما اعتقل من طولكرم، الشيخ عمار مناع، والمصاب أنور عبد الغني بعد إصابته خلال مواجهات في صيدا، إلى جانب اعتقال ابن عمه أحمد عبد الغني.

وفي الخليل، اعتقل عبدالله عرار، بهاء الشراونة، الطالب إبراهيم النواجعة.

واعتقل الشاب إحسان الريماوي من بيت ريما غرب رام الله.

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