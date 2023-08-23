انفجار قنبلة قرب مدرسة للأونروا بمخيم عين الحلوة

انفجرت قنبلة قرب إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، اليوم الأربعاء، حسبما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أنه لم تقع إصابات جراء الانفجار.

كان قائد قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، أكد أن ما يتردد عن وجود استنفار عسكري كبير لحركة "فتح" داخل مخيم عين الحلوة مبالغ فيه تماماً وغير واقعيّ على الإطلاق.

وذكر أبو عرب لـ"لبنان 24" أن الإجراءات الأمنية المُتخذة ضمن المخيّم ما زالت على حالها، وليست هناك أي حالات استنفار استثنائية كتلك التي تمّ الحديث عنها، خصوصاً على صعيد نصب صواريخ.