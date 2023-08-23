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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كاد أن يرقص.. شاهد رد فعل وزير الخارجية الروسي عقب استقباله في جنوب أفريقيا

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من استقبال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في جنوب أفريقيا نيابة عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لحضور قمة "بريكس 2023"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

كما نشرت وزارة الخارجية الروسية على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير، أرفقته بتعليق: "جنوب أفريقيا تستقبل بحفاوة وزير الخارجية سيرجي لافروف".

 

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن وزير الخارجية الروسي تفاعل لحظة وصوله إلى مطار جوهانسبرج، مع فرقة راقصة جنوب أفريقية؛ قبل أن يتوجه بعد هبوط طائرته بشكل مباشر عبر مدرج الطائرة إلى أرض المطار وألقى التحية على شخصيات دبلوماسية وسياسية كانت بانتظاره.

 

وترأس وزير الخارجية وفد روسيا نيابة عن الرئيس الروسي.

وقال مكتب رئيس جنوب أفريقيا في بيان: "بالاتفاق المتبادل، لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة، لكن روسيا سيمثلها وزير الخارجية سيرجي لافروف".

وأكد لافروف أن مجموعة البريكس ليس لديها هدف أن تصبح قوة مهيمنة جماعية جديدة.

وخلال كلمة افتراضية ألقاها أمام القمة، أمس الثلاثاء، قال بوتين إن "التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها"، وأضاف أن دول مجموعة البريكس "تناقش مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالانتقال إلى العملات الوطنية في جميع مجالات التعاون الاقتصادي بين دولنا الخمس".

وتابع أن روسيا "ستظل موردا غذائيا موثوقا لإفريقيا.. بلغت صادرات الحبوب الروسية إلى إفريقيا 11.5 مليار طن، في عام 2022، وما يقرب من 10 ملايين طن في النصف الأول من عام 2023، وهذا على الرغم من العقوبات غير القانونية المفروضة علينا والتي تعيق بشكل خطير تصدير المنتجات الغذائية الروسية وتعقد النقل والخدمات اللوجستية".

وأضاف بوتين إن "روسيا قررت إرسال حبوب مجانية إلى 6 دول إفريقية محتاجة، بواقع 25 إلى 50 ألف طن لكل شحنة، بما في ذلك التسليم المجاني".


 

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