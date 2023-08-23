الاحتلال يجبر عائلة فلسطينية على هدم المنزل في مدينة رهط

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عائلة فلسطينية على هدم منزلها في مدينة رهط الواقعة في منطقة النقب، داخل أراضي عام 1948.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلية والوحدات التابعة لها اقتحمت المنطقة التي تسكن فيها عائلة أبو غانم الفلسطينية، ومنحتها 10 دقائق لإخلاء المنزل وهدمه، وهددت أنه في حال لم تهدم العائلة المنزل فستهدمه الآليات والجرافات الإسرائيلية، وتفرض على العائلة غرامات باهظة.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية تسكن عائلة أبو غانم في المنزل الذي جرى هدمه منذ أكثر من 17 عاما.