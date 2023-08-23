عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قريبًا المواعيد الإجرائية..

"الهيئة الوطنية" تعلن توفير تقنية حديثة للناخب في الانتخابات الرئاسية المقبلة

المستشار وليد حمزة،
المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات

كشف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، تفاصيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: إنه منذ يومين اصدار بيان صحفي تم الإعلان فيه عن إجتماع مجلس إدارة الهيئة لمراجعة بعض المستندات الخاصة بالعملية الإنتخابية، مشيرا إلى أن تلك المستندات تستخدم داخل اللجان الفرعية أو العامة، وبعضها تستخدم داخل الهيئة نفسها.

وأضاف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “نستعد لإعداد وتجهيز كميات الحبر التي سيتم إحتياجها للإنتخابات، والأمس تم التعاون مع هيئة البريد المصرية للإستفادة من إنتشارهم الواسع فى مستوي أنحاء الجمهورية لنقل لوجيستيات الهيئة”.

وتابع المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات: “ كان الناخب فى المراحل السابقة،  يستطيع الدخول على لينك الهيئة على الإنترنت وكتابة بطاقة الرقم القومي وإستخراج مقر اللجنة، ونحاةل حاليا توفير تقنية حديثة يستطيع من خلالها معرفة الموقع الجغرافي الخاصة به، ومن خلاله عمل مشاركة لمكان اللجنة عبر الهاتف والوصول إليها”.

ونوه بأن الحبر الفسفوري هو أحد الضمانات للناخب لأداء العملية الانتخابية،لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني وكافة المواعيد الإجرائية قريبًا. 

المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات المقبلة إجراء الانتخابات المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا في مصر.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

ترشيحاتنا

بعد العفو عن أحمد دومة.. تعرف على عقوبة حرق الممتلكات العامة طبقا للقانون

ميوز أول سيارة كهربائية إماراتية بالكامل.. فيديو

تطورات خطيرة| قصة هروب عمرو وردة.. تفاصيل مكالمة والده.. و"الرجاء" يهدد بالتصعيد

الصحة: تحقيق حياة كريمة للأسرة الهدف الأسمى لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة

محمد بن زايد يصدر قانونا جديدا بشأن إمارة أبو ظبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

إطلالات إليسا باللون الأبيض تثير الجدل.. وسعر صادم لأخر جمبسوت

بـ كاش مايوه.. مريهان حسين تخطف الأنظار من الساحل الشمالي  

اعرف أسبابها.. خطوات تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الأطفال  

فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ