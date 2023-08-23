"الهيئة الوطنية" تعلن توفير تقنية حديثة للناخب في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قريبًا المواعيد الإجرائية..

كشف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، تفاصيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: إنه منذ يومين اصدار بيان صحفي تم الإعلان فيه عن إجتماع مجلس إدارة الهيئة لمراجعة بعض المستندات الخاصة بالعملية الإنتخابية، مشيرا إلى أن تلك المستندات تستخدم داخل اللجان الفرعية أو العامة، وبعضها تستخدم داخل الهيئة نفسها.

وأضاف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “نستعد لإعداد وتجهيز كميات الحبر التي سيتم إحتياجها للإنتخابات، والأمس تم التعاون مع هيئة البريد المصرية للإستفادة من إنتشارهم الواسع فى مستوي أنحاء الجمهورية لنقل لوجيستيات الهيئة”.

وتابع المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات: “ كان الناخب فى المراحل السابقة، يستطيع الدخول على لينك الهيئة على الإنترنت وكتابة بطاقة الرقم القومي وإستخراج مقر اللجنة، ونحاةل حاليا توفير تقنية حديثة يستطيع من خلالها معرفة الموقع الجغرافي الخاصة به، ومن خلاله عمل مشاركة لمكان اللجنة عبر الهاتف والوصول إليها”.

ونوه بأن الحبر الفسفوري هو أحد الضمانات للناخب لأداء العملية الانتخابية،لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني وكافة المواعيد الإجرائية قريبًا.