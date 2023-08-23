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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

«عمل الإسماعيلية» تتأكد من التزام أحد المصانع بتطبيق الحد الأدنى للأجور ورعاية الموظفين

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية لشركة البتراء للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة والتى يعمل بها 560 عاملا، وذلك في إطار سلسلة الزيارات التي بدأتها المديرية لمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة؛ للاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وحماية ورعاية العمال.

وأوضحت أن تلك الجولات، تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال في مختلف قطاعات العمل بالمحافظات ، وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال ،والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل لحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن .

وأوضح محمد طلعت مدير المديرية العمل ؛ أنه قام بزيارة تفقدية لشركة البتراء للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ، رافقه خلالها  سامية عبد السلام مدير إدارة تفتيش عمل الأحياء ، وحمدي النجار مفتش عمل الأحياء  ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، واستقبله محمد شاهد مدير عام المصنع ، وعبير محمد مدير الموارد البشرية.

وقال إن المصنع على مساحة 5400 متر  يعمل منذ عام 2008 ، يعمل به 500 عامل مصري ، و 60 أجنبياً ، من الاستثمارات  الباكستانية ،  كما تم التأكد من استيفاء نسبة الـ 5% من إجمالي عماله من ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل ،و التأكد من التزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال والمنشآت والمترددين عليها .

وأضاف مدير المديرية ، استمرار المديرية فى زياراتها لمواقع العمل المختلفة لحماية ورعاية العمالة والحفاظ على حقوقها التي شرعها لهم القانون ، وتعزيز علاقتهم بأصحاب الأعمال ، كما تعمل على تكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت المختلفة في مجالات المساواة بين الجنسين ، والسلامة والصحة المهنية ، وعلاقات العمل ، للتعرف على القنوات المشروعة القانونية للمطالبة بحقوقهم حال حدوث أي عقبات أو مشكلات تواجه عملية الإنتاج لضمان استمرارها لدفع الاقتصاد القومى وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

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