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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستشار الرئيس يحذر من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية دون الاستشارات الطبية

صدى البلد

حذر  الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية من الإفراط في المضادات الحيوية قائلا : بصفة عامة نحذر من الإفراط في أي  أدوية بدون استشارة طبية وبدون داعي.

 

واضاف مستشار رئيس الجمهورية ، خلال فعاليات المؤتمر الصحي لهيئة الرعاية الصحية للحد من الإفراط في المضادات الحيوية ، أن كل دوله لديها دليل استرشادي في الحالات التي تستدعي العلاج بالمضادات الحيوية  لافتا إلي أن مصر وضعها في هذا الملف جيد وليس سيء كما يروج البعض .

 

وناشد  عوض تاج الدين بضرورة اتباع الدليل الاسترشادي قائلا : لدينا علماء وخبراء في المجال الطبي وجامعات علي اعلي مستوي ولا ينقصنا سوي التطبيق علي أرض الواقع 

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