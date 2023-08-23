مستشار الرئيس يحذر من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية دون الاستشارات الطبية

حذر الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية من الإفراط في المضادات الحيوية قائلا : بصفة عامة نحذر من الإفراط في أي أدوية بدون استشارة طبية وبدون داعي.

واضاف مستشار رئيس الجمهورية ، خلال فعاليات المؤتمر الصحي لهيئة الرعاية الصحية للحد من الإفراط في المضادات الحيوية ، أن كل دوله لديها دليل استرشادي في الحالات التي تستدعي العلاج بالمضادات الحيوية لافتا إلي أن مصر وضعها في هذا الملف جيد وليس سيء كما يروج البعض .

وناشد عوض تاج الدين بضرورة اتباع الدليل الاسترشادي قائلا : لدينا علماء وخبراء في المجال الطبي وجامعات علي اعلي مستوي ولا ينقصنا سوي التطبيق علي أرض الواقع