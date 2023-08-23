معارض للحرف التراثية في مختلف المحافظات لدعم الصناعات الثقافية.. تفاصيل

قال الشريف منجود، معاون وزير الثقافة لشئون المتابعة وخبير فى الصناعات الثقافية، إن الصناعات الثقافية هو مصطلح يضم فكرة الإبداع والثقافة، والتي يندرج تحتها الفنون المرئية والأدائية والتراث، مشيرا إلى أن دول العالم كلها أصبحت تهتم جدا بفكرة الصناعات الثقافية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “مصر تملك إرث عظيم جدا من الحرف التراثية، كما هو الحال فى صناعة الطعام نفسه، وهناك تنوع موجود فى جميع محافظات مصر”.

وفي سياق متصل، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، ورشة عمل تفاعلية حول الصناعات الثقافية، تنظمها إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة، بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك على مدار يومي 22-23 أغسطس الجاري.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ضرورة الاهتمام بتطوير قدرات العاملين بالوزارة بالمجالات المرتبطة بطبيعة عمل كل قطاع، وتأهيلهم بشكل جيد لقيادة منظومة العمل الثقافي مستقبلًا، مع التركيز على صقل قدراتهم بمجال الصناعات الثقافية، والذي يتسم بالقدرة على تقديم حلول ابتكارية فعالة لعدد من القضايا المجتمعية.