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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الداخلية التركي يعلق على حريق الغابات.. وتحرك سريع من هيئة الكوارث

حرائق الغابات
حرائق الغابات

علق وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، على حريق الغابات، الذي اندلع أمس في تشاناكالي، والذي استمر لأكثر من 20 ساعة.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، أكد كايا أنه تم إجلاء 337 أسرة و1251 شخصًا في 10 قرى بالمنطقة كإجراء احترازي ضمن جهود مكافحة حرائق الغابات في جناق قلعة.

وأشار أيضاً إلى أنه تم إجلاء 72 مواطنًا من دار رعاية المسنين في قرية ساريكايلي واستقروا في مركز إيواء مؤقت تيرزيوجلو KYK.

وتم إغلاق الطريق السريع تشاناكالي – جان أمام حركة المرور للمركبات المدنية بشكل مؤقت لأغراض السلامة، كما تم إغلاق مضيق تشاناكالي أمام حركة النقل البحري الثنائي، وختم يرلي كايا بالقول: "حفظ الله بلادنا وأمتنا من كل الكوارث".

وبدورها، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) أنه تم استدعاء 2659 فردًا من وزارة الدفاع الوطني وفاد والمديرية العامة للغابات والشرطة والدرك والبلديات والإدارات الخاصة، بالإضافة إلى 8 طائرات و26 مروحية و240 خزان مياه و71 صهاريج ماء للمشاركة في إخماد الحريق، كما تم نقل 328 مركبة إضافية إلى المنطقة للمساعدة في الجهود.

وأكدت الهيئة ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن جهود الاستجابة لحرائق الغابات مستمرة دون انقطاع. وكجزء من جهود التعاون والمساعدة، قام الهلال الأحمر بتوزيع وجبات طعام ومشروبات للمواطنين المتضررين في المنطقة.

ومن جانبها، تواصل فرق الإغاثة والدفاع المدني مهامها في إخماد الحرائق والسيطرة عليها وتعكف الجهات المعنية على توفير الدعم والمساعدة للمنكوبين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وقد أفادت وسائل الإعلام التركية، باندلاع حريق هائل في غابات ولاية جناق قلعة التركية، وامتد بفعل الرياح ليصل إلى مسافة 15 كيلومترا.

وأصدرت وزارة النقل والبنية التحتية بيانا قالت فيه إنه تم إغلاق حركة السفن في مضيق الدردنيل بشكل مؤقت في كلا الاتجاهين نظراً لتأثير الحريق على الغابات.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى استنفار الزوارق التابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية للاستعداد لأي طارئ يمكن أن يحدث على شاطئ البحر بسبب امتداد الحريق.

ويأتي هذا الإجراء بهدف حماية المنطقة الساحلية من انتشار الحريق وتأثيره على المزيد من المناطق.

ومن جانبه، أعلن وزير الزراعة والغابات أيضا أن الحريق قد امتد على طول مسافة تبلغ حوالي 15 كيلومترًا، مما دفعه إلى إخلاء ست قرى تقع في محيط الحريق.

وتم التأكيد على عدم وجود أية خسائر بشرية حتى الآن في هذا الحادث المأساوي.

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