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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاة 3 أشخاص بعد تناولهم أيس كريم في مطعم برجر بأمريكا والسبب صادم

وفاة 3 أشخاص بعد
وفاة 3 أشخاص بعد تناولهم أيس كريم في مطعم برجر بأمريكا

توفي 3 أشخاص بعد تناولهم أيس كريم في مطعم برجر بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعلنت وزارت الصحة بولاية واشنطن أن هناك 6 أشخاص تأثروا بالسلب بعد تناولهم الأيس كريم من هذا المطعم والسبب صادم!

بكتيريا فتاكة

صرحت وزارة الصحة بولاية واشنطن أن الأيس كريم الذي كان يوجد في مطعم برجر في فرع من فروع Frugals في تاكوما بواشنطن بالولايات المتحدة كان محملًا ببكتيريا الليستريا الفاتكة.

كما أكدت الوزارة أنه تم إيجاد هذا النوع من البكتيريا في جميع نكهات الأيس كريم الموجودة بالمطعم. 

آلات الأيس كريم 

هذا بالإضافة إلى أنه تم التصريح أيضًا بأن المحققون قد عثروا على بكتيريا الليستريا في آلات الأيس كريم الخاصة بالمطعم بسبب عدم تنظيفها بشكل صحيح.

ورغم أن المطعم توقف عن استخدام آلات الأيس كريم الخاصة به منذ يوم 8 أغسطس الحالي إلا أن بكتيريا الليستريا تصيب الإنسان بالمرض لمدة تصل إلى 70 يومًا بعد دخولها للجسم لذلك تناشد وزارة الصحة بواشنطن المواطنين ممن تناولن الأيس كريم من هذا المطعم حتى يوم 7 أغسطس بضرورة التوجه إلى مقدم الرعاية الخاصة بهم خاصة الحوامل ومن هم يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

أعراض الإصابة

وأضافت أن أعراض الإصابة ببكتيريا الليستريا تتمثل بعضها في الحمى والإرهاق وألم في العضلات مع الصداع وفقدان التوازن والارتباك وتصلب الرقبة. كما يمكن أن تسبب فقدان الحمل أو الولادة المبكرة أو الوفاة للأطفال حديثي الولادة عند الحوامل.

وتُظهر البصمات الجينية للبكتيريا الموجودة في الأيس كريم أنها نفس سلالة الليستريا التي أدخلت ستة أشخاص المستشفى في الفترة ما بين 27 فبراير و22 يوليو من العام الجاري (خمسة أشخاص في مقاطعة بيرس وشخص واحد في مقاطعة ثورستون).

 

ايس كريم مطعم برجر واشنطن بكتيريا الليستريا آلات الأيس كريم

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