الليلة .. الأهلي يكرم فرقه الرياضية في إحتفالية الموسم الذهبي

وجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة إلى لاعبي فرق النشاط الرياضي بالنادي، وجميع الأجهزة الفنية والإدارية ‏والطبية الذين أسهموا في التتويج بالبطولات في مختلف الألعاب الجماعية الفردية ‏في الموسم الماضي.

ويقيم الأهلي احتفالية كبرى مساء اليوم ، على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة أطلق عليها إحتفالية الموسم الذهبي، بحضور ‏لفيف من الشخصيات العامة والرياضية، لتكريم الفرق التي حققت إنجازات في مختلف ‏الألعاب داخل النادي.‏

وشهد الموسم الماضي إنجازات على كافة الأصعدة بالنادي سواء على المستويين المحلي ‏أو القاري، وتأهلت فرق كرة القدم والسلة واليد للمشاركة في كأس العالم للأندية.‏