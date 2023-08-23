الليلة .. الأهلي يكرم فرقه الرياضية في إحتفالية الموسم الذهبي

وجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة إلى لاعبي فرق النشاط الرياضي بالنادي، وجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية الذين أسهموا في التتويج بالبطولات في مختلف الألعاب الجماعية الفردية في الموسم الماضي.
ويقيم الأهلي احتفالية كبرى مساء اليوم ، على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة أطلق عليها إحتفالية الموسم الذهبي، بحضور لفيف من الشخصيات العامة والرياضية، لتكريم الفرق التي حققت إنجازات في مختلف الألعاب داخل النادي.
وشهد الموسم الماضي إنجازات على كافة الأصعدة بالنادي سواء على المستويين المحلي أو القاري، وتأهلت فرق كرة القدم والسلة واليد للمشاركة في كأس العالم للأندية.