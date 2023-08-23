عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فعل غير أخلاقي.. السجن المشدد 15 عاما لـ عاطل تعدى على شاب داخل توك توك بأسيوط

الدائرة الثالثة عشر
الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، عاطل " بالسجن المشدد 15 عاما ، لاختطافه شاب والتعدي عليه بعد تخديره بفعل غير أخلاقي داخل توك توك بأحد الطرق الجانبية بمركز أبوتيج وسرقة مركبته.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.
 

تعود وقائع القضية 1881 لسنة 2022 جنايات أبوتيج إلى تلقي قسم شرطة أبوتيج بلاغا من " إسلام . ع . أ " 20 عاما اتهم فيه " أبوزيد . س . أ " 37 عاما باختطافه والتعدي عليه بفعل غير أخلاقي وسرقة التوك توك الخاص به بمدينة أبوتيج .

جنايات أسيوط.. إخلاء سبيل 3 متهمين باختلاس 14 قطعة سلاح| اعرف التفاصيل

السجن المشدد 3 سنوات لـ عامل يتاجر في الحشيش بأسيوط


وتوصلت تحريات الرائد أحمد عاصم حمزة رئيس مباحث قسم شرطة أبوتيج إلى صحة أقوال المبلغ وكشفت التحريات إلى أن المتهم سبق اتهامه في 13 قضية متنوعة وأشارت إلى أن المتهم طلب من المجني عليه توصيله إلى ناحية قبلي البلد بمدينة أبوتيج وطلب منه الانتظار للعودة معه وقام المتهم بإحضار كوب مشروب كحولي وتقديمه للمجني عليه وبعد انتهاء المجني عليه من شراب الكوب طلب المتهم منه توصيله إلى قرية النخيلة وفور تحركهما شعر المجني عليه بالإغماء وقام المتهم بالتعدي عليه بفعل غير أخلاقي داخل التوك توك وعقب إنهاء جريمته قام المتهم بقيادة التوك توك حتى أن وصل إلى احد الميادين بمدينة أبوتيج وقام بإلقاء المجني عليه في الشارع وسرق التوك توك وفر هاربا .

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط جنايات أسيوط فعل غير أخلاقي عاطل يعتدي على شاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

بعد ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا في مصر.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

أنهى حياة صبي بشاكوش .. جنايات أسيوط تعاقب نجارا بالإعدام شنقا

جنايات أسيوط تعاقب معلم بالسجن 7 سنوات لضربه تلميذة حتى أنهى حياتها

ترشيحاتنا

بث مباشر|انطلاق أعمال اليوم الثاني من اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع بريكس

كولر يوقع على عقوده الجديدة مع الأهلي لمدة 3 سنوات

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كيف تتأكد من شهادات المعاهد والكليات؟

مواجهات مثيرة في ربع نهائي البطولة العربية لليد بمشاركة الزمالك والبنك الأهلي

الصحة: لا إجراءات إضافية بعد ظهور إصابتين بمتحور كورونا الجديد| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات إليسا باللون الأبيض تثير الجدل.. وسعر صادم لأخر جمبسوت

بـ كاش مايوه.. مريهان حسين تخطف الأنظار من الساحل الشمالي  

اعرف أسبابها.. خطوات تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الأطفال  

فيديو مدهش.. أمريكيان يتناولان الطعام فوق شلال برازيلي بهذا السعر

فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ