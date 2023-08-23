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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف تتلاعب أمريكا بأسواق النفط الدولية بالضغط على إيران

إيران والنفط
إيران والنفط

تخطط إيران لمواصلة زيادة إنتاج النفط، فيما يبدو أن الجهود الدبلوماسية، من الباب الخلفي مع الولايات المتحدة، حيث تعمل  على تخفيف الضغوط عليها، فيما يقول مراقبون أنه محاولة تلاعب من أمريكا بالأسواق الدولية  عن طريق إيران، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.


تتوقع  إيران، زيادة الإنتاج إلى 3.4 مليون برميل يوميا بحلول نهاية الصيف، وفقا لوزير النفط جواد أوجي، وهذا من شأنه أن يضع الإنتاج بالقرب من الحد الأقصى لقدرة إيران البالغة 3.8 مليون برميل يوميًا.

وعززت البلاد بالفعل إنتاجها بنحو 50 بالمئة خلال العامين الماضيين، وفقا لتعليقات أوجي التي أدلى بها أمام لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني.

وتأتي تصريحات أوجي وسط جهود دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران أثارت تكهنات حول ما إذا كان من الممكن إحياء جوانب الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.

وتوصلت الدولتان مؤخرًا إلى اتفاقيات من شأنها إطلاق سراح الأسرى الأميركيين وإطلاق سراح بعض أموال إيران المجمدة .

ومن شأن إجراء المزيد من المحادثات أن يمهد الطريق أمام إيران لتعزيز صادراتها النفطية المتزايدة بالفعل.
قامت البلاد بشحن 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات خلال العشرين يومًا الأولى من شهر أغسطس، مع توقع وصول الصادرات الشهرية إلى أعلى مستوياتها هذا العام.

وفي الوقت نفسه، أدى ازدهار مبيعات النفط في البلاد، والتي يتدفق معظمها إلى الصين، إلى تعقيد الجهود التي تبذلها أوبك + لدعم أسعار النفط، مع مواجهة البراميل الإيرانية جزئياً لتخفيضات الإنتاج الأخيرة التي اتفقت عليها المملكة العربية السعودية وروسيا. 
وقد أثر ذلك على أسعار النفط، حيث يتم تداول خام برنت القياسي العالمي دون 85 دولارًا للبرميل.

وتزامن انتعاش إنتاج إيران مع توصل إيران إلى اتفاق مبدئي مع المملكة العربية السعودية في أبريل، بالإضافة إلى المحادثات الدبلوماسية الأمريكية الأخيرة.
 

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