أكثر من 10 ملايين.. أردوغان يكشف عن خطته لحل مشكلة الكلاب الضالة

كشف الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الأربعاء، عن خطته المستقبلية للقضاء على أزمة الكلاب الضالة في البلاد"، مؤكدا أنها أصبحت مشكلة كبيرة في البلاد وذات أهمية بالغة للأطفال وكبار السن في تركيا.

ويأتي ذلك بعد أن تصدرت مشكلة الكلاب الضالة في تركيا العناوين الرئيسية في الآونة الأخيرة

ووفقا لـ "تركيا الآن"، قال اردوغان إن "هناك حوالي 10 ملايين كلب ضال وبلا مأوى في شوارع البلاد وعندما نظرنا إلى الوضع بشكل عام، رأينا أن 48 شخصاً فقدوا سلامتهم الجسدية، وحتى حياتهم، جراء هجمات تلك الكلاب المتسيبة خلال السنتين الماضيتين".

وأكد أن "هذه الظاهرة تعتبر إرهاباً حقيقياً بالنسبة للمواطنين التركيين، حيث لا يستطيعون المشي في الشوارع بحرية ويشعرون بالخوف من ذلك".

وحول مشروع إجلاء الكلاب الضالة والخطة المستقبلية للتعامل مع هذه المشكلة، أشار الرئيس إلى أن هناك ترتيبات قانونية لمكافحة هذه المسألة.

وقال: “سواء كانت وزارة الصحة أو البلديات، فإنها تقوم بجمع الكلاب الضالة ووضعها في مأوى. لكن الجمع وحده لا يكفي. يجب تحديد مأوى محدد لهذه الكلاب، مثل المأوى في بلدية إسطنبول في منطقة “بيكوز”، وأيضاً المأوى في بلدية “قونيا”.

ولفت الى أنه يولي اهتماًما خاصا لهذه المسألة في البلديات التركية، ويسعى للتحكم في هذا الأمر من خلال الترتيبات القانونية.

وأشاد بعمل بلدية “بيكوز” وبما تقدمه من جهود كبيرة في هذا الصدد وأكد أن هذه الأمور تتطلب مساحات واسعة جداً، ويجب تشخيص الكلاب وعلاجها في هذه المساحات، وإجراء الجراحات اللازمة إن لزم الأمر.