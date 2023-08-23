عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 10 ملايين.. أردوغان يكشف عن خطته لحل مشكلة الكلاب الضالة

الرئيس التركي
الرئيس التركي

كشف الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الأربعاء، عن خطته المستقبلية للقضاء على أزمة الكلاب الضالة في البلاد"، مؤكدا أنها أصبحت مشكلة كبيرة في البلاد وذات أهمية بالغة للأطفال وكبار السن في تركيا.

ويأتي ذلك بعد أن تصدرت مشكلة الكلاب الضالة في تركيا العناوين الرئيسية في الآونة الأخيرة

ووفقا لـ "تركيا الآن"، قال اردوغان إن "هناك حوالي 10 ملايين كلب ضال وبلا مأوى في شوارع البلاد وعندما نظرنا إلى الوضع بشكل عام، رأينا أن 48 شخصاً فقدوا سلامتهم الجسدية، وحتى حياتهم، جراء هجمات تلك الكلاب المتسيبة خلال السنتين الماضيتين".

وأكد أن "هذه الظاهرة تعتبر إرهاباً حقيقياً بالنسبة للمواطنين التركيين، حيث لا يستطيعون المشي في الشوارع بحرية ويشعرون بالخوف من ذلك".

وحول مشروع إجلاء الكلاب الضالة والخطة المستقبلية للتعامل مع هذه المشكلة، أشار الرئيس إلى أن هناك ترتيبات قانونية لمكافحة هذه المسألة.

وقال: “سواء كانت وزارة الصحة أو البلديات، فإنها تقوم بجمع الكلاب الضالة ووضعها في مأوى. لكن الجمع وحده لا يكفي. يجب تحديد مأوى محدد لهذه الكلاب، مثل المأوى في بلدية إسطنبول في منطقة “بيكوز”، وأيضاً المأوى في بلدية “قونيا”.

ولفت الى أنه يولي اهتماًما خاصا لهذه المسألة في البلديات التركية، ويسعى للتحكم في هذا الأمر من خلال الترتيبات القانونية.

وأشاد بعمل بلدية “بيكوز” وبما تقدمه من جهود كبيرة في هذا الصدد وأكد أن هذه الأمور تتطلب مساحات واسعة جداً، ويجب تشخيص الكلاب وعلاجها في هذه المساحات، وإجراء الجراحات اللازمة إن لزم الأمر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا في مصر.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس: لا وفيات من متحور كورونا الجديد.. وأعراضه تنتهي بعد يومين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023.. قرار منتظر بتسجيل أفراد جدد| الشروط

لماذا أقالت روسيا الجنرال سوروفيكين.. تفاصيل

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

بعد العفو عن أحمد دومة.. تعرف على عقوبة حرق الممتلكات العامة طبقا للقانون

ميوز أول سيارة كهربائية إماراتية بالكامل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

إطلالات إليسا باللون الأبيض تثير الجدل.. وسعر صادم لأخر جمبسوت

بـ كاش مايوه.. مريهان حسين تخطف الأنظار من الساحل الشمالي  

اعرف أسبابها.. خطوات تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الأطفال  

فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ