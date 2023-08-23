برلمانية: حفظ قضايا التمويل الأجنبي من النتائج المثمرة للحوار الوطني

أشادت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالبيان الصادر عن وزارة العدل والذي كشفت من خلاله مستجدات قضية التمويل الأجنبي والقرب من انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة من أصل 85 والتي يُطلق عليها إعلاميا " القضية 173".

وأشارت "الجمال" في بيان اليوم، إلي أن تصريح قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، بأنه تم الانتهاء من التحقيق لـ75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، يعد من النتائج الإيجابية والمثمرة والسريعة للحوار الوطني الذى دعا إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشددت "الجمال" على أن البيان الصادر من وزارة العدل، يظهر للجميع اهتمام الدولة المصرية بفتح المجال العام وإطلاق الحريات والنهوض بملف حقوق الإنسان والذي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة،

وأوضحت أن حفظ التحقيقات في هذه القضايا والتحقيق بشفافية وموضوعية مما يؤكد حرص مصر على الالتزام بالنواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

يشار إلى أن قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة، في قضية التمويل الأجنبي، قد صرح بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).

وتابع القاضي في بيان صادر من وزارة العدل، أنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.