سقوط ضحايا في هجوم روسي بمسيرة على مدرسة بأوكرانيا| شاهد

أعلن وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، اليوم الأربعاء، أن 2 على الأقل من العاملين في مجال التعليم، لقيا مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، في هجوم روسي على مدرسة في مدينة رومني بشمال شرق أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كليمينكو إن اثنين آخرين من العاملين بالمدرسة ما زالا تحت الأنقاض في رومني، وهي جزء من منطقة سومي.

وأظهرت الصور التي شاركها كليمينكو على تطبيق المراسلة "تيليجرام" عمال الطوارئ وهم يحملون الضحايا على نقالة.

وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية إن طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا أصابت المدرسة في الساعة 10:05 صباحًا.

وقال دميترو لوبينيتس، أمين المظالم الأوكراني المعني بحقوق الإنسان، على تطبيق تليجرام: "لقد تم تدمير مبنى المدرسة، وهذا قبل بداية العام الدراسي، والذي للأسف لن يبدأ أبدًا بالنسبة للبعض".

ويأتي ذلك بينما تنفي روسيا استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية عمدا.