تنفيذ حكم الإعدام في باكستاني بمكة المكرمة لترويجه المخدرات

أصدرت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة.



وجاء نص البيان :"قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)".



واضاف البيان:" تم القبض على منير قل لال سيد، باكستاني الجنسية عند قيامه بتهريب الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيراً وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



و تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق الجاني منير قل لال سيد، يوم الأربعاء في منطقة مكة المكرمة.



