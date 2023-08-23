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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتي نقل بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شخصين في حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل مقطورة بطريق وصلة سرابيوم في محافظة الإسماعيلية.  

اخطار بتصادم سيارتين

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل مقطورة بوصلة سرابيوم مما أسفر عن إصابة شخصين باصابات طفيفة.  

انتقال الأجهزة الأمنية  

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الأمنية مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية.  

وتبين إن المصابين هم كل من عماد الدين عبد الستار، ومحمد محمد أبو ميرا .

ومن جانبها تواصل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية جهزدها لرفع آثار الحادث عن الطريق لاعادة فتحه أمان حركة السيارات .

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