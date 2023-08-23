اليونيسف تدعو لإنشاء ممرات إنسانية وفتح الحدود أمام المساعدات في النيجر

حذر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في النيجر ستيفانو سافي، اليوم الاربعاء، من أن الأزمة في البلاد لا تزال تشكل خطرا متزايدا على ملايين الأطفال المحتاجين في النيجر.



ودعا ستيفانو في بيان علي "إنشاء ممرات إنسانية لأن إغلاق الحدود والمجال الجوي أثر على توصيل الإمدادات الأساسية".

وشدد على أن "الوضع الحالي مقلق للغاية ويضيف عبئا ثقيلا على المشهد الإنساني المتردي بالفعل، حيث ينتشر سوء التغذية الحاد بين الأطفال مرتفع للغاية وهو من الأسوأ في غرب وشرق أفريقيا، ووسط أفريقيا".

وبحسب المنظمة الإغاثية الأممية فإن هذه الأعداد قد ترتفع "إذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، وضرب ركود اقتصادي العائلات والأسر والمداخيل".