الرئيس الصيني أمام "بريكس": علينا إيقاف اضطرابات سلاسل الإمداد وزيادة التعاون العسكري

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج دول مجموعة بريكس إلى الاتحاد وتعزيز التعاون الدولي، متابعًا: “نحن نعمل جاهدين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلينا نحن مجموعة بريكس إيقاف اضطرابات سلاسل الإمداد والتركيز على التعاون الاقتصاد الرقمي والتطور الأخضر وزيادة التبادلات الاقتصادية والعلمية والثقافية فيما بيننا”.



وأضاف كلمة الرئيس الصيني شي جين بينج خلال أعمال اليوم الثاني من اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع بريكس، والمذاعة عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، :" علينا أيضًا زيادة التعاون العسكري وذلك من أجل ضمان السلام والاستقرار"، مؤكدًا أن دول مجموعة بريكس يجب أن تلتزم بالحصول بتنمية وتطور مستدام وسلمي والتأكد من أن الشراكة تفيد الجميع".





وتابع الرئيس الصيني:"الذكاء الاصطناعي هو مجال جديد للتطور وبإمكانه أن يولد عائدات كبيرة لدولنا ولكنه يمكن أن يولد مخاطر وتحديات كبيرة".