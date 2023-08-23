سباقات الرالي تبهر جمهور مهرجان العلمين الجديدة

‏قال معتز عاطف، خبير السيارات، أن سباقات الرالي في مهرجان العلمين من أفضل السابقات تنظيميا نظرا للموقع وفكرة التسابق في أجواء صيفيه بالقرب من البحر امر مختلف، والعام الماضي البطولة لم تكن بهذا الحجم، لكن هذا العام كان حجم الاهتمام اكبر وعدد السباقات كان اكبر وأيضا عدد المشاركين كان اكبر.

وتابع معتز عاطف ، ‏خلال لقاء له في برنامج "8 الصبح"، مع الإعلامية "أية جمال الدين"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن مهرجان العلمين وكل الأحداث والفعاليات التي كانت تتضمنه وسع قاعدة الجمهور لسباقات الرالي وجعل هناك الكثيرين من خارج مصر يأتون للمشاهدة وكان لدينا أيضا حكام من بعض الدول العربية.