مصادر أمنية إسرائيلية: المقاومة الفلسطينية أصبحت أكثر جرأة والعمليات الأخيرة مجرد بداية

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أصبحت أكثر جرأة ، وأن العمليات الأخيرة في الضفة الغربية هي مجرد بداية.

وتوقعت المصادر الأمنية الإسرائيلية، أن تتزايد الهجمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بسبب الانقسامات الداخلية داخل إسرائيل". حسب قولها

وربطت المصادر الإسرائيلية التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وحزب الله بالهجمات الأخيرة، مشيرة إإلى أن الرابط هو التمويل الإيراني لأنشطة حزب الله، وكذلك لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. وفق المصادر

ويأتي ذلك بعد أن اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إيران بالوقوف وراء العملية الأخيرة التي شهدتها مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.