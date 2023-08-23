رئيس جنوب إفريقيا يكشف عن قلق يراود أسرة «بريكس»

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، إن مجموعة بريكس تهدف إلى الوصول إلى نظام عالمي أكثر اصطفافا ووحدة.

وأوضح رامافوزا، خلال كلمته في اليوم الثاني لقمة بريكس، إن أسرة "بريكس" تستثمر في إفريقيا؛ لتدخل منافسة عادلة مع دول العالم.

وأكد أن كل دول العالم تعاني من التغير المناخي، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بكل دولة أثناء التعامل معه.

كما أعرب رئيس جنوب إفريقيا، عن قلق المجموعة من استخدام الأنظمة المالية العالمية كسلاح للنزاعات الجيوسياسية.

وأضاف: "العالم يتغير، والتعاون بين الدول عنصر أساسي للتعامل مع التحديات التي تواجه الإنسانية".

وأشار رامافوزا، إلى أن هناك أكثر من 20 دولة تسعى للانضمام لمجموعة بريكس.