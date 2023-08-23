5 أطعمة لها مفعول السحر في تبييض الأسنان وحمايتها من التسوس

إذا كنت تريد تبييض الأسنان والحفاظ عليها من التسوس؛ عليك إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي، فبالإضافة إلى الفوائد الغذائية التي تقدّمها لك هذه الأطعمة؛ فهي أيضا تحافظ على بياض الأسنان، وتقويتها، وحمايتها من التسوس، وذلك بحسب موقع “Everyday health”.

ونوضح في السطور التالية 5 أطعمة لتبييض الأسنان وحمايتها من التسوس.

أطعمه لتقوية الأسنان وحمايتها من التسوس:

الخضروات الورقية:

تعتبر الخضراوات الورقية جيدة لأسنانك نظراً لأنها تتطلب الكثير من المضغ لتتحلل، وتعمل على إنتاج اللّعاب الذي ينظّف الأسنان وتحييد الأحماض، أيضاً السبانخ والخضروات الأخرى ذات الأوراق غنية بالألياف، الفاصوليا الغنية بالألياف للحصول على نفس الفائدة.

البرتقال:

يُساعد البرتقال، باعتباره من الحمضيات، في إزالة اصفرار الاسنان والجير المتراكم عليها، لكن لا يُنصح بالإكثار منه خوفاً على طبقات المينا من التآكل، علماً بأنه بالإمكان استعمال قشر الليمون لتبييض الاسنان.

المكسرات الطازجة:

تشمل البندق، الجوز، اللوز، الفول السوداني، الكاجو، وهي أطعمة تقوي الأسنان بشكل كبير لأنها مليئة بالعناصر الغذائية المهمة لمحاربة البكتيريا التي تسبب تسوسات الأسنان ومنها الكالسيوم، الفسفور، حمض الفوليك، والمغنيسيوم، البوتاسيوم والزنك، فيتامين هـ و ب6 .



الزبادي:

الزبادي يحتوى على الكالسيوم والفوسفور وهما من أهم المعادن اللازمة لتقوية مينا الأسنان، كما أن الزبادي مصدر جيد للبروتين والماغنيسيوم والريبوفلافين، حمض الفوليك ،كما يساعد الزبادي على التقليل من نسبة حدوث الالتهابات التي تصيب اللثة.



الاجبان:

تعتبر الأجبان، غنية بالكالسيوم المقوي للأسنان والعظام ،كما تحتوي منتجات مشتقات الألبان مثل الأجبان والحليب على بروتين الكازين، والذي يثبّت ميناء الأسنان ويعمل على إصلاحه، لمعرفة ما إذا كانت النسبة المئوية من كمية الكالسيوم التي تقع ضمن الكمية الموصى بها يومياً، لأن جميع منتجات الأجبان لا تكون جميعها غنية بالكالسيوم.