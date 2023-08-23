فتاوى وأحكام| هل يصح الوضوء بالملابس الداخلية؟.. هل التثاؤب عند الصلاة وقراءة القرآن حسد أم من الشيطان؟.. هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة؟

فتاوى وأحكام

هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يصح الوضوء بالملابس الداخلية؟.. الإفتاء توضح

هل التثاؤب عند الصلاة وقراءة القرآن حسد أم من الشيطان؟

هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة؟.. أمين الفتوى يرد

هل يشترط تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة.. أمين الإفتاء يوضح

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدة فتاوى تهم المواطنين، ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذا الملف.

هل يجوز الدعاء بالارتباط أو الزواج من شخص معين ؟ .. قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، ردا على السؤال إن العلماء اختلفوا في هذا، فقال بعضهم إنما جعلت الصلاة للتحميد والتهليل والتكبير والتسبيح، فلا نذكر فيها أسماء أشخاص، وخاصة في صلاة الفريضة.

وأضاف عاشور ، خلال برنامج دقيقة فقهية ، أن البعض الآخر يرى أنه من الممكن أن تذكر اسم شخص فى صلاة النافلة أما صلاة الفرض فلا.

وتابع: “ونحن نقول إن فضل الله واسع، والخروج من الخلاف مستحب، فمن الممكن أن يصلى الشخص ركعتين قضاء حاجة وبعد الانتهاء يدعو الله ويقول: “يا رب عاوز أتجوز فلانة بنت فلان عشان كذا وكذا” يقول كل ما في نفسه”.

وأشار إلى أن الشخص يبدأ فى طلب الذى يريده من هذه الأمور المفصلة في الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة التى هي ذكر وكلام مع الله عز وجل، لذلك يقولون من الاعتداء فى الدعاء أن شخصا يحدد أشياء معينة كقوله يا رب أريد قصرا مثلا فى المكان الفلاني وكام دور وعربية معينة، فأجملوا فى الطلب بمعنى “متفصلش كل حاجة لأن التفاصيل ممكن تكون متعبة ليك”.

وأكد أنه يقول فى هذه المسألة صلِ ركعتين قضاء حاجة وبعد ذلك تدعى ربنا وتتوجه إلى الله بسيدنا رسول الله وسل حاجتك وإن شاء الله تقضى بإذن الله.

ما صحة الوضوء بالملابس الداخلية؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك من خلال فتوى مسجلة له عبر قناة يوتيوب.

وأجاب "عبد السميع"، قائلًا: إن الوضوء بالملابس الداخلية لا يؤثر على صحته ولا ينقضه، ولكن عورة الرجل أمام الرجل ينبغي مراعاة سترها من السُرة الى الركبتين.

وتابع: فإن كان كشف هذا من بعد السرة الى الركبتين يكون حراما ولكن هذا لا يؤثر فى صحة الوضوء ولا ينقضه.

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء لا يشترط فيه ستر العورة لأنه ليس صلاة فهو وضوء وطهارة من أجل الصلاة.

وأضاف "عثمان"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال أحد المتابعين يقول فيه (هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة؟)، قائلًا: إنه لا بأس أن يتوضأ الإنسان بعد استحمامه أو اغتساله من الجنابة وهو عارٍ غير مرتدٍ ملابسه وكذلك المرأة، مشيرًا إلى أن كشف العورة فى أثناء الوضوء ليس من نواقض الوضوء.

وتابع: تجوز الصلاة بذلك الوضوء بعد خروجه من الحمام.

واستشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل هو والسيدة عائشة رضى الله عنها من إناء واحد.

التثاؤب عند الصلاة وقراءة القرآن حسد ام من الشيطان ؟.. يشعر الكثير عند قراءته للقرآن الكريم أو أداء الصلاة بالنوم ويتثاءب كثيراً، فيتسأل الكثيرين لماذا نتثاءب عند قراءة القرآن هل هو حسد أم سحر؟.

لماذا نتثاءب عند قراءة القرآن؟..يعتقد البعض أن التثاؤب عند قراءة القرآن حسد أو سحر، ولكن هذا لا أساس له من الصحة، وهذه الأمور ما هي إلا أوهام على الإنسان ألا يلتفت إليها ويعزم على الهمة والنشاط ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كثيراً، ونصح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، من يتثاءب كثيرًا أثناء قراءة القرآن الكريم وعند الصلاة، بعدم الالتفات إلى هذا الأمر.

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كثرة تثاؤبك في الصلاة دليل على أنك محسود من الشيطان الرجيم، لأنك تؤدى عبادات الله -عز وجل- وتداوم على قراءة القرآن الكريم.

وأضاف العجمي، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن التثاؤب لا يبطل الصلاة لكنه مكروه ومن أصابه مثل ذلك فليدفعه ما استطاع ولا يفتح فمه ولا علاقة له بصحة الصلاة، ولكنه مكروه وهو من الشيطان مثل ما أخبر النبي ﷺ أنه من الشيطان، فإذا تثاءب الإنسان فليكتم ما استطاع وليضع يده على فيه، وهو ينشأ عن الكسل، وجوده ينشأ عن الكسل والضعف أو النعاس، فالسنة للمؤمن في حال الصلاة أن يكافحه بإحضار قلبه وخشوعه بين يدي الله، واستحضاره أنه في مقام عظيم لعله يسلم من التثاؤب؛ لأنه من الشيطان، فكلما قوي إحضار القلب بين يدي الله والخشوع بين يدي الله وتذكر أن التثاؤب من الشيطان، فإن هذا الاستحضار من أعظم الأسباب في بعد الشيطان عنه وسلامته من التثاؤب.

ونصح بأن يكثر من التعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم حينما يصيبه التثاؤب حتى ولو كان في الصلاة، كما قال تعالى: «وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [الأعراف: 200].

وتابع: أن التثاؤب فى الصلاة لا علاقة له بصحة الصلاة فتصح الصلاة فى الحالتين.

هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له، عبر صفحة "الإفتاء" على اليوتيوب.

وأجاب شلبي، قائلًا: الصلاة الفائتة حتى نعوضها؛ لابد أن نصليها مرة أخرى، كمن فاته الظهر، فلا يصلى ركعتي قيام ليل بنية انه يعوض الظهر الذى فاته، بل عليه ان يصلى الظهر 4 ركعات، ولا يصلي قيام ليل أو سنن بنية أن هذا يقضي ما فاته من فرائض.

وأشار الى أن الكثير يعتقد أنه إذا صلى سنن ونوافل فهو بذلك يعوض ما فاته من فرائض، ولكن هذا اعتقاد خاطئ فالسنن لا تغنى عن الفوائت إطلاقًا وإنما تصلى الفرائض كما هى.

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يوجب تغيير الملابس كاملة ولكن يمكن غسل الملابس الذي وقع عليها المني وإرتدائها أو فركها إن كان قد جف .

وأوضح خلال رده على سؤال “ هل يجب تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة أم يغسل ما أصابته الجنابة فقط ” الفقهاء أختلفوا في كون مني الرجل من الطهارة أو من النجاسة والشافعية ذهبوا الى أنه طاهر ولا شيء فيه وذب الذين يرون أنه من النجاسة الى انه يجب غسل الملابس قبل إرتدئها او فركها إذا كان قد جف.